اجتماع لمناقشة سير عمل واحتياجات مجال النقل في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة مكتب النقل في عدن، سير العمل بمجال النقل بالمحافظة والاحتياجات والمعوقات التي تواجه المكتب.



كما ناقش الاجتماع، بحضور الوكيل المساعد بوزارة النقل لشؤون النقل البري فضل قاسم العبادي، عددا من المواضيع المتصلة بطبيعة مهام واختصاصات مكتب النقل عدن. ومنها الاطر التنظيمية والإدارية وفق لوائح الوزارة والجهود المشتركة المبذولة بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة عدن.

وأشاد وزير النقل، بالجهود المبذولة من قبل قيادة وكوادر مكتب النقل بعدن في تطوير آلية العمل المقدمة بما يعزز نشاط خدمات النقل بمختلف المجالات.. مشدداً على ضرورة التركيز على الأفكار والرؤى الهادفة لتقييم أداء العمل وتفعيل المهام المناطة على النحو المنشود والرفع بها للوزارة لإقرارها ودعمها.

من جانبها، أكدت مدير عام مكتب فرع وزارة النقل في عدن ماجدة قطن، أهمية الاجتماع للوقوف أمام احتياجات المكتب والصعوبات التي تواجه سير العمل وتقديم الدعم ومزيد من الإصلاحات الكفيلة برفع وتيرة نشاط النقل بمحافظة عدن.