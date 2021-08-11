نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ علي نمران المرادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اتصالاً هاتفياً بالشيخ عبدالواحد علي نمران المرادي عزاه خلال الاتصال وإخوانه وكافة قبيلة مراد، بوفاة الشيخ علي القبلي نمران المرادي بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية التي جسدها طيلة حياته من خلال مواقفه في الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، بالإضافة إلى مكانته وإسهاماته في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.

وأشار نائب الرئيس، إلى البطولات والتضحيات العظيمة التي يقدمها أبناء مأرب الأحرار بشكل عام وقبائلها الأصيلة في مواجهة المليشيات الكهنوتية المدعومة من إيران، مؤكداً بأن مأرب ورجالها ستظل رأس حربة في مواجهة الكهنوت والدفاع عن المشروع الوطني.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة قبلية مراد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.