وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يبحث مع مسؤول أممي تعزيز حقوق الإنسان في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال، أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمفوضية.



كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتأهيل السجون ومراكز الاحتجاز ومدى بناء القدرات لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وثمن الوزير عرمان، الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية في اليمن.. متطلعاً إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين .. مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود بما يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن .. مبديا استعداد الوزارة لتذليل الصعوبات وتسهيل عمل المفوضية بما يهدف لخدمة الوطن وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

من جانبه أكد المسؤول الأممي، التزام المفوضية بالعمل على استكمال بناء ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنفيذ المشاريع في بناء القدرات وإيجاد برامج تعاون بين المفوضية ووزارة حقوق الإنسان.