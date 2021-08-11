وزارة الشباب والرياضة تسلم اتحاد التايكواندو جهاز التحكيم الالكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سلمت وزارة الشباب والرياضة، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، جهاز التحكيم الجديد الخاص باحتساب النقاط الكترونيًا (جي تو)، للاتحاد العام للعبة التايكواندو، الذي تم شراءه بدعم من صندوق رعاية النشء.



وخلال التسليم، أشاد القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، بالجهود التي يبذلها اتحاد التايكواندو لتطوير اللعبة في اليمن، وتنفيذه للكثير من البرامج والبطولات المختلفة.. مؤكداً حرص الوزارة على دعم الاتحادات وتهيئة الظروف أمامها، وتوفير الإمكانيات المساعدة على التطور والرقي لتحقيق النجاحات المرجوة (محليًا وخارجيًا) .

وأعرب الخليفي عن أمله في أن يساهم الجهاز، الذي يتم استخدامه لأول مرة في اليمن، في نقلة نوعية لإدارة المنافسات التي ينظمها اتحاد اللعبة، والإلمام بأخر التطورات في مجال التحكيم وإدارة المباريات".