وزير الشباب يوجه بعلاج الشخصية الرياضية أحمد القعطبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وجه وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بتحمل نفقات علاج الشخصية الرياضية والسياسية أحمد محمد القعطبي وزير الدولة للشؤون الرياضية الأسبق، الذي يرقد في أحد مشافي العاصمة المؤقتة عدن، أثر تدهور حالته الصحية.



واكد الوزير خلال اتصال هاتفي مع القعطبي، اليوم، حرص الوزارة على الاهتمام والرعاية لكل الكوادر التي ساهمت في تأسيس الحركة الرياضة اليمنية، وفي مقدمتهم رائد الحركة الرياضية القعطبي.

وكان القعطبي قد تقلد العديد من المناصب، منها رئاسة المجلس الأعلى للرياضة في جنوب اليمن سابقًا، ورئيس اللجنة الأولمبية، وتحمل رئاسة نادي وحدة عدن في فترة سابقة أيضًا، ثم وزير الدولة للشؤون الرياضية قبل أن يحال الى التقاعد.