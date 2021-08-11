مجلس جامعة عدن يناقش الوضع التعليمي والاكاديمي في الجامعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش مجلس جامعة عدن، في اجتماعه اليوم، جملة من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية، وأقر محضر اجتماعه السابق مع الأخذ بالملاحظات الواردة من قبل الأعضاء، والتقارير المقدمة من قبل المجالس الدائمة، والسجل الأكاديمي، والنصاب التدريسي.



وفي الاجتماع اكد وزير التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، متابعة الوزارة والحكومة لجهود وأنشطة الجامعة .. مشيدا بدورها الريادي الأول على المستوى المحلي من بين الجامعات اليمنية، وما تزخر به من خبرات أكاديمية وقيادية رفدت الكثير من المرافق العامة في الدولة، والذين كانوا ولا زالوا مثال للمسؤولية والانضباط في العديد من مجالات العمل أكاديميا وعمليا وإداريا، وكذا جهود تطوير البرامج الأكاديمية في جامعة عدن بما يتواكب مع تطورات العصر الحديث واحتياجات سوق العمل.

من جانبه نوه رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، بدعم الوزارة للجامعة في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، والمشاركة بمناقشة الصعوبات التي تواجه جامعة عدن، للنهوض بالعمل الأكاديمي في الجامعة خصوصا والجامعات اليمنية بشكل عام.