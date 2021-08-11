نائب الرئيس يستمع من وزير الداخلية إلى سير العمل في الوزارة ومختلف الأجهزة الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إلى المستجدات والأوضاع الأمنية في المناطق المحررة.



وخلال اللقاء، اطلع نائب الرئيس من الوزير على تقرير موجز عن مجمل الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة ونتائج زياراته الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية، مشيداً بجهود وزارة الداخلية وما حققه منسوبيها من إنجازات كبيرة في مكافحة الجريمة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بدعم وتنسيق مع الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وحث نائب الرئيس على المزيد من الجهود والعمل على الارتقاء بالجانب الأمني وتكثيف برامج التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بشكل مستمر، بما يعزز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة ويحافظ على السكينة العامة، ويساهم في إسناد الجيش وإفشال مخططات المليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية ومؤامراتها التي تستهدف الوطن والمواطن.

من جانبه، تطرق وزير الداخلية لعدد من المواضيع والملفات المتعلقة بعمل الوزارة، مؤكدا حرص الوزارة ومختلف الأجهزة الأمنية والشرطية على أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه، وردع كل المحاولات التي تستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم ومحاولات الإخلال بالأمن العام.