الإرياني يطلع على نشاط أجهزة الاعلام الرسمية بوادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

اطلع وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على نشاط أجهزة الاعلام الرسمية ومكاتب وزارتي السياحة والثقافة بوادي حضرموت والصحراء.

واستمع الوزير الارياني بحضور وكيل وزارة الاعلام عبدالباسط القاعدي ووكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي الى أوضاع تلك المرافق واتجاهات العمل المستقبلية .

وجرى في اللقاء في الذي حضره مدراء عموم مكاتب وزارات الاعلام والثقافة والسياحة ، والهيئتين العامتين للآثار والمتاحف والمحافظة على المدن التاريخية ووكالة سبأ واذاعة سيئون تم استعراض تدخلات السلطة المحلية في مشاريع التنمية الشاملة في مختلف المجالات البالغة نحو 119 مشروع بكلفة اجمالية تزيد عن 87 مليون دولار من مبيعات النفط .

الى ذلك طاف الوزير الارياني والوكيل الكثيري ومرافقيهم في مكاتب الاعلام ووكالة سبأ وقسم التصوير الاخباري بوادي حضرموت والصحراء ، ومكتب وزارة السياحة ، مستمعين من مدراء تلك الأجهزة الى شرح واف عن نشاطهم وما يقدمونه من خدمات في تغطية مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها مناطق مديريات الوادي والصحراء على المستويين الرسمي والأهلي وعكسها في كافة وسائل الإعلام المحلية والوطنية الرسمية المسموعة والمقروءة والمرئية ، والاشراف على نشاط الاعلام على مستوى وادي حضرموت .

وأثنى الوزير الارياني على مستوى الخدمات المقدمة من قبل تلك الجهات ، معربا عن أمله أن تسهم الوزارة في حل المعضلات التي يواجهونها بهدف الارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل.