الكثيري يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

وصل إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية الأستاذ معمر الارياني للإطلاع على حجم المشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين وبحث تطلعات وهموم الشعب والمكاتب الإدارية الحكومية ذات الصلة .



وكان في استقباله أثناء وصولة مطار سيئون الدولي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس ووكلاء المحافظة المساعدين ومدراء عموم المكاتب الوزارية والخدمية بالوادي والصحراء .

ولفت الوزير الارياني في حديث صحفي اثناء وصولة مدينة سيئون مركز وادي حضرموت إلى أن الزيارة التي ستستمر عدة أيام تأتي بتوجيهات رئاسية من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لبحث جملة من المشاريع المترابطة في وزارة الإعلام والسياحة والثقافة، مشيراً إلى الدور الكبير والحيوي الذي ساهمت به مدينة سيئون ومدن وادي حضرموت في احتضان فعاليات سياسية هامه على مستوى الوطن وسط أمن واستقرار كبير .

من جهته رحب وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري بالوزير الارياني والوفد المرافق معه في زيارتهم لوادي حضرموت، آملاً أن تكون زيارة تعطي الخير للمديريات كونها تحتظن مختلف أبناء الوطن وتقديمها صورة ناصعة لليمن الاتحادي القادم .