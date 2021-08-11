الشوافي: هذا ما سيحدث خلال الخمسة الأيام القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

وجه الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي، تحذيراً نارياً للمواطنين، من حالة الطقس في اليمن خلال الأيام المقبلة.



وأوضح الفلكي اليمني، أنه بداية من يوم الثلاثاء، ستبدأ حالة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت القادم.

وتوقع الفلكي الشوافي، في منشور على حسابه في موقع فيسبوك تحسن نسبي لهطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة على اليمن والتي قد تكون مصحوبة برياح نشطة وحبات بَرَد على بعض المناطق اليمنية.

واكد الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، أن معظم هطول الأمطار سيكون غرب اليمن مع هطول اقل شرق اليمن بمعدل 50% الى 70% مقارنة بـ5 ايام من الحالة الماطرة الأسبوع الماضي.

ودعا الفلكي اليمني، المواطنين في جميع المحافظات إلى توخي الحذر، ومتابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وحالة الطقس.