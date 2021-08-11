رئيس الوزراء يعزي بوفاة المناضل علي القبلي نمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل والشخصية الاجتماعية البارزة علي القبلي نمران المرادي، الذي وافاه الاجل بعد حياة بالعطاء والعمل الوطني والاجتماعي.



وعبر الدكتور معين عبدالملك، في برقية وجهها الى أبناء الفقيد وجميع افراد اسرته وكافة قبيلة مراد، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم الذي فقدت اليمن عامة برحيله احد وجاهاتها البارزة .. منوها بسيرة وعطاء الفقيد في الجانب الوطني والقبلي ومكانته الاجتماعية ودوره في اصلاح ذات البين..مبتهلا للمولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.