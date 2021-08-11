مليشيا الحوثي تقتحم منزل عضو مجلس محلي بريف إب وتنهب محتوياته

اقتحم مسلحون من مليشيا الحوثي الانقلابية، منزل عضو مجلس محلي بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين بقيادة "أبو حسين السراجي" القيادي الأمني في المليشيا، اقتحموا منزلاً في منطقة شعب يافع بمديرية ريف إب يعود لـ"أحمد سالم صلاح" عضو المجلس المحلي بالمديرية.



وأضافت أن المسلحين الحوثيين نهبوا ممتلكات من المنزل وروعوا الأطفال والنساء.



وشهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، في الآونة الأخيرة عمليات مداهمات واسعة لمنازل ومحال تجارية ومؤسسات في عدد من مديريات المحافظة، وذلك امتداداً لانتهاكات من هذا النوع شملت أكثر من 230 منزل ومؤسسة ومحل تجاري منذ مطلع العام الجاري وفقا لتقارير حقوقية.

