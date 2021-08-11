للمرة الثانية.. - تعز.. سيول الأمطار تجتاح مديرية "جبل حبشي" وتخلف خسائر جسيمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت، السلطة المحلية بمديرية جبل حبشي، التابعة لمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) الثلاثاء، نداء استغاثة؛ لإغاثة أبناء المديرية والنازحين من سيول الأمطار التي شهدتها المديرية.

وقالت السلطة المحلية في بيان وجهته لمحافظ تعز نبيل شمسان، "إن كوارث الأمطار والسيول الجارفة التي اجتاحت عزل كلًا من "بني عيسى وبلاد الوافي والشراجة" للمرة الثانية (خلال شهر) بصورة غير مسبوقة تسببت في خسائر وأضرار مادية جسيمة".

وأوضح البيان - وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، "أن السيول تسببت بتضرر عددًا من منازل المواطنين والنازحين بشكل كلي، وجرف العشرات من الأراضي الزراعية والتي كانت على وشك قطف المحاصيل وكونها كانت تشكل النشاط الأبرز باعتماد تلك الأسر عليها".

كما تسببت السيول أيضًا، بقطع شبه كامل للطرقات الرئيسية المرتبطة مع مركز المحافظة ومحافظات الواقعة خارج نطاق الحكومة الشرعية، وقطع كلي للطرق الفرعية المرتبطة في نطاق القرى والعزل، وفق البيان.

وأضافت السلطة المحلية أن "سيول الأمطار غمرت عدد من المرافق الصحية والتعليمية وأماكن إيواء النازحين".

وطالبت المنظمات المحلية والدولية والوحدة التنفيذية لإدارة النازحين إلى التدخل السريع والطارئ وتقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين والمنكوبين ومساعدتهم وتوفير الإيواء لمن تعرضت منازلهم لأضرار نتيجة السيول.

كما طالبت بإصلاح الطرقات وصيانة المشاريع ومرافق الخدمات الأساسية وتأهيل المرافق الصحية والتعليمية، واتخاذ الحلول العاجلة لما خلفته السيول من دمار في الأراضي الزراعية.

