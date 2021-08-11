شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم دورة تدريبية في السياسات العلاجية للملاريا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم بعدن دورة تدريبية حول السياسات العلاجية للملاريا، ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.



وحث نائب مدير البرنامج الدكتور نياز سعيد، و مدير برنامج الملاريا بعدن الدكتور جمال عبدالحبيب، المشاركين من المستشفيات العامة والخاصة بعدن، على ضرورة استلهام المفردات العلمية للدورة وتمثلها في الواقع العملي.