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تنظيم دورة تدريبية في السياسات العلاجية للملاريا بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم بعدن دورة تدريبية حول السياسات العلاجية للملاريا، ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.

وحث نائب مدير البرنامج الدكتور نياز سعيد، و مدير برنامج الملاريا بعدن الدكتور جمال عبدالحبيب، المشاركين من المستشفيات العامة والخاصة بعدن، على ضرورة استلهام المفردات العلمية للدورة وتمثلها في الواقع العملي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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