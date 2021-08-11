اختتام دورة تدريبية حول السلامة المهنية للصحفيات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية في السلامة المهنية أثناء الحرب للصحفيات، نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين، بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحافيين.



تناولت الدورة على مدى يومين بمشاركة 18 صحفية، عدد من المحاور الرئيسية حول أهمية التخطيط المناسبة للمهمة الإعلامية المكلفة بتغطيتها، ومعرفة طرق سلامة الصحافة الاستقصائية والنوع الاجتماعي، وكيفية التصرف أثناء الاصابات، عبر معرفة الاسعافات الاولية اثناء تأديتهم للواجب المهني خاصة في التظاهرات والصراعات والتي يرافقها مخاطر قد تصيب الصحفية.

وفي اختتام الدورة أشار رئيس فرع نقابة الصحفيين بعدن محمود ثابت، الى أهمية الدورة في تعريف الصحفيات حول السلامة المهنية اثناء التغطيات الاعلامية، واكسابهم مهارات حول كيفية الوقوع بمشاكل ومواجهتها خاصة بما يتعلق بالنوع الاجتماعي اثناء العمل الميداني.