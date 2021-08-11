أبين.. استلام شاحنة مسروقة والسلطات تعيدها لمالكها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - أحور

سلّمت القوات الخاصة فرع مديرية أحور ، الشاحنة التي تم سرقتها الى سائقها بعد عملية استعادتها .



وحضر عملية التسليم قائد القوات الخاصة النقيب محمد جادع ، وسائق الشاحنة سوري الجنسية ، بإدارة أمن أبين - شقرة .

وتأتي عملية تسليم الشاحنة ، عقب جهود كبيرة قامت بها القوات الخاصة خلال الأيام الماضية ، وأفضت الى استعادة الشاحنة واعتقال ثلاثة أشخاص من المطلوبين أمنياً.

ويشهد الخط الدولي حالة استقرار لأول مره منذُ دخول الحملة الأمنية بقيادة العميد علي ناصر بوزيد مدير الأمن وباقي الوحدات الأخرى .

وعبّر مسافرون ومواطنون عن شكرهم لقيادة القوات الخاصة بقيادة العقيد محمد العوبان قائد القوات الخاصة بأبين على ما قاموا به من جهود في تأمين الخط الدولي.