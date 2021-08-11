النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع يرأس اجتماعا لدوائر الأمانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ محمد عوض البسيري ، بالمكلا ، اجتماعًا مشتركًا لرؤساء دوائر الأمانة العامة، ومدير مكتب الشحر والمديريات الشرقية.



وكُرس الاجتماع، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ ، لمناقشة التصورات المقترحة لتنفيذ قرارات هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع في اجتماعها الاخير المنعقد السبت الماضي ومنها تكليفها للأمانة العامة، للنظر في استكمال تشكيل مكاتب الهيئات التنفيذية للمؤتمر في مديريات ساحل حضرموت بإشراف النائب الأول لرئيس المؤتمر.

وفي الاجتماع أكد الشيخ البسيري على اهمية التشاور، واستيعاب كافة الملاحظات وإخلاص النيات في العمل بما يعزز دور مؤتمر حضرموت الجامع وحضوره المجتمعي ويضمن له التميز في أداء مهامه المنوطة، وتحقيق غاياته النبيلة التي تخدم حضرموت وأهلها بمختلف اطيافهم وشرائحهم الإجتماعية.