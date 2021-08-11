بدء دورة تدريبية للتأهيل النفسي في إصلاحية وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أقام مكتب حقوق الإنسان بوادي حضرموت والصحراء، بالشراكة مع مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة اليوم، دورة تدريبية للتأهيل النفسي والقانوني للقائمين على خدمة النزلاء في إصلاحية وادي حضرموت.



ويتلقى المشاركون في الدورة، معارف ومهارات في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية التي تسهم تحسين العمل في الاصلاحية.

وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، أهمية الدورة في رفع قدرات القائمين على خدمة النزلاء بالمصلحة الإصلاحية.

فيما أشار كل من مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور عبد الله باجهام، وممثل مكتب حقوق الإنسان ريان باخريصة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة بسمة زكي بامعبد، إلى أهمية العمل التشاركي من أجل تنفيذ هذه البرامج المكرسة لتأهيل ذوي الاختصاص في مصلحة الإصلاحية ليتمكنوا من أداء مهامهم وواجباتهم بشكل مهني مع نزلاء السجون وضمان صيانة كرامتهم وعدم الانتقاص منهم.