وزير الإعلام يطلع على هموم الشعب الحضرمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - الشحر

التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بجموع من عامة المواطنين، بمدينتي المكلا والشحر.



واستمعا الوزير الارياني والمحافظ البحسني، من المواطنين إلى همومهم ومعاناتهم وقضاياهم، نتيجة للحرب الشعواء التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد الحكومة الشرعية، ونهبها لأموال وممتلكات الدولة، وانعكاس آثار الحرب على حياة ومعيشة المواطنين في مختلف الجوانب، واستمرار تعنتها ورفضها لمبادرات السلام.

وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة إلى أن حضرموت ستتحصل على امتيازات كثيرة في مشروع الدولة الإتحادية التي يقودها رئيس الجمهورية، نظير ما تتمتع به المحافظة من خيرات وثروات نفطية ومعدنية وبحرية ومساحتها الجغرافية المترامية الأطراف، وبيئتها المناسبة للاستثمار والتطور والتقدّم والازدهار، مشيداً بمستوى تعاون المواطنين مع قيادة السلطة المحلية، ودورهم الفعّال في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وحبّهم للتعايش والسلام.

وأوضح محافظ حضرموت أن قيادة السلطة بالمحافظة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختصة للإشراف والرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية، للتغلّب على الصعوبات التي يعاني منها المواطن، نتيجة لتدهور العملة المحلية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على المواطنين، مشيراً إلى أن السلطة ستمنح صندوق دعم الشباب بحضرموت قرض إضافي لفتح مشاريع خيرية تقدم خدمات للمواطنين بأسعار مناسبة وفرص عمل، مؤكداً أن الجهود متواصلة للتخفيف عن الناس وطأة أعباء الحياة المعيشية