رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة المناضل علي القبلي نمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى عبداللطيف القبلي نمران وعبدالواحد علي القبلي نمران وأسرته وكافة قبيلة مراد، بوفاة المناضل علي القبلي نمران المرادي، عضو مجلس الشورى السابق، وأحد كبار رموز قبيلة مراد، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وقال في البرقية: ان فقيدنا قد أدرك بحسه الجمهوري الوحدوي أن اليمن بسيطرة الحوثيين على صنعاء سيدخل في مرحلة كارثية، وأن الإمامة التي قاتلها شابًا مع رفاقه الجمهوريين تطل اليوم برأسها في طبعة جديدة، أكثر تخلفًا وكذبًا واستعلاءً وعنصرية، فغادر اليمن بعد أن هيأ قبيلته كلها للقتال والمقاومة دفاعًا عن الأرض والمبادئ والقيم التي آمن بها فاستشهد من استشهد منهم، وصمد من صمد منهم حتى اليوم في معارك الشرف".

واشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد ومكانته الاجتماعية، واسهاماته الخيرية وحبه للتوفيق بين الناس، واصلاح ذات البين..موكداً أن مأرب واليمن عامة فقدت اليوم أحد أبرز مشايخها ومناضليها، وأحد المدافعين عن منجزاتها الثورية.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد وكافة قبيلة مراد بهذا المصاب الاليم ..مبتهلاً الى الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.