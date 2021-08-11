البركاني يبعث برقية عزاء بوفاة الشخصية الاجتماعية علي القبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الاجتماعية البارزة علي القبلي نمران بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي المتعدد.



وفي البرقية التي بعثها الى عبدالواحد علي القبلي نمران واخوانه وكافة آل القبلي، اشاد البركاني بمناقب الفقيد ودوره الاجتماعي والوطني الكبير كمرجعية قبلية نذر حياته بشجاعة في خدمة وطنه ومجتمعه واصلاح ذات البين والصدح بقول الحق.

وقال البركاني: لقد فقد الوطن برحيل القبلي قيل يمني بارز وشخصية تميزت بكل تعاملاتها بالحكمة والحنكة وحب الخير للجميع، واسهمت بشكل فاعل في الدفاع عن المكاسب الوطنية الخالدة وفي مقدمتها النظام الجمهوري ومقارعة اعداء الوطن.

وعبر عن تعازيه بهذا المصاب لآل القبلي وكافة ابناء قبيلة مراد، سائلا الله ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.