الرئيس هادي يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية علي المرادي

ونوه بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية في نصرة الثورة والجمهورية ومكانته الاجتماعية وإصلاح ذات البين.. معبرًا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محمد يوسف

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