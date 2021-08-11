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الرئيس هادي يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية علي المرادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالواحد نمران المرادي واخوانه وكافة آل مراد بوفاة والده الشخصية الاجتماعية علي القبلي نمران المرادي.

ونوه  بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية في نصرة الثورة والجمهورية ومكانته الاجتماعية وإصلاح ذات البين.. معبرًا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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