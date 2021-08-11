شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية علي المرادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالواحد نمران المرادي واخوانه وكافة آل مراد بوفاة والده الشخصية الاجتماعية علي القبلي نمران المرادي.
ونوه بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية في نصرة الثورة والجمهورية ومكانته الاجتماعية وإصلاح ذات البين.. معبرًا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.