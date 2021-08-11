مدير عام مديرية ثمود يلتقي بضابط مركز الجراد الصحراوي بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى مدير عام مديرية ثمود رئيس المجلس المحلي الاخ نائف ناصر المنهالي بالمهندس عاشور مفتاح الزبيدي ضابط الجراد الصحراوي بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية بعدن والمهندس محمد احمد ربيحان فني الجراد الصحراوي.



حيث جراء اللقاء للتنسيق للمسح الميداني للجراد الصحراوي في مناطق التكاثر الصيفية بمديرية ثمود وتم تقييم الوضع الجراد الصحراوي بالمديرية والمناطق المجاورة لها.

وتم المسح الميداني في مناطق تكاثر الجراد الصحراوي الصيفية ومن ضمنها مديرية ثمود.