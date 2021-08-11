اخبار الخليج / اخبار اليمن

أمريكا تقدم 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تقدم 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الولايات المتحدة أمس، تقديم 165 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات لليمن، داعية جميع الأطراف إلى الإسراع في الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.

 

وقال مبعوث الولايات المتحدة لليمن تيم ليندركينغ في لقاء صحفي عبر الهاتف «نعتقد أن اتّخاذ خطوات فورية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح يمكن أن يسهم في إحراز تقدم في عملية السلام».

 

وأضاف «لهذا السبب تعلن الولايات المتحدة عن 165 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن».

 

وقال ليندركينع: «من الواضح أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها»، في إشارة إلى التخفيف من آثار الأزمة، مضيفاً «لذا يجب على المانحين الآخرين زيادة مساهماتهم».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا