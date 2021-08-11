أمريكا تقدم 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الولايات المتحدة أمس، تقديم 165 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات لليمن، داعية جميع الأطراف إلى الإسراع في الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.



وقال مبعوث الولايات المتحدة لليمن تيم ليندركينغ في لقاء صحفي عبر الهاتف «نعتقد أن اتّخاذ خطوات فورية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح يمكن أن يسهم في إحراز تقدم في عملية السلام».

وأضاف «لهذا السبب تعلن الولايات المتحدة عن 165 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن».

وقال ليندركينع: «من الواضح أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها»، في إشارة إلى التخفيف من آثار الأزمة، مضيفاً «لذا يجب على المانحين الآخرين زيادة مساهماتهم».