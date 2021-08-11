جامعة حضرموت تمنح درجة الماجستير للباحثة هبة باحسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن

منح قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة حضرموت، الباحثة هبة علي باحسين درجة الماجستير، اليوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، عن رسالتها الموسومة بـ"فقدان و انعدام المتعة المؤلمة لدى الشخصيات الرئيسية في رواية يسمعون حسيسها للكاتب أيمن العتوم".



وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور خالد يسلم بلخشر، رئيساً ومشرفاً، جامعة حضرموت، الدكتور رياض منقوش، عضواً ومناقشاً خارجيا، جامعة سيئون، الدكتور علي صالح الحسيني، عضواً ومناقشاً داخليا جامعة حضرموت.

وفي بداية المناقشة قدمت الباحثة باحسين عرضاً موجزاً عن رسالتها، استعرضت فيها النظرية والمفاهيم والمنهجية التي استخدمها في التحليل مع أهداف الرسالة وأهميتها.

من جانبهما، ناقش كلا من الدكتورين الحسيني ومنقوش، الباحثة في ما احتوته رسالتها .. مبديان ملاحظاتهما عليها، والتي من شأنها إغناء الرسالة وصقلها وتنقيحها.

وفي ختام الجلسة أجيزت الرسالة، ومنحت الطالبة درجة الماجستير في علم اللغة ودراسات اللغة الإنجليزية.