زلزال بحري يضرب ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أفادت مصادر إعلامية، وقوع زلزال، قبالة سواحل المكلا بمحافظة حضرموت، مساء الثلاثاء.



وقالت أن: "زلزال بحري ضرب قبالة ساحل مدينة المكلا بقوة متوسطة بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومتر".

وأكدت مصادر مختصة : "أن مركز بؤرة الزلزال يبعد عن مدينة المكلا 150 كيلومترا فقط ولايستبعد أن يشعر به من يسكن في الأدوار العليا للعمائر بهزة خفيفة جدا".

هذا وشهدت البحار المقابلة للسواحل الجنوبية، وتحديدا بحر العرب وخليج عدن، خلال الأشهر الماضية عدد من الزلازل التي ضربت أعماق البحار، والتي كان آخرها، في منتصف يونيو قبل الماضي، حيث رصدت وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في حضرموت، زلزال في عمق خليج عدن، بقوة 5.8 على مقياس ريختر.