الأجهزة الأمنية تقبض على رجل ستيني يمتهن السرقات في مدينة الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - الشحر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر (مركز المدينة) - المنصورة في اليومين الماضيين من إلقاء القبض على رجل في الستينات من العمر من خارج محافظة حضرموت يمتهن السرقة بطريقة احترافية من غرف النزلاء في الفنادق ومعارض السيارات في المديرية



وجاءت عملية الضبط على الرجل الستيني بعد عدّة بلاغات تقدم بها المواطنين إلى مراكز الشرطة في المدينة تفيد بتعرضهم للسرقة وسُجلت هذه البلاغ ضد مجهول في فترات سابقة ضد مجهول .

الأجهزة الأمنية( في مركز المدينة ) قامت بعملية بحث وتحري واسعة وتمكت من إلقاء القبض الرجل الستيني أثناء خروجة من احد الفنادق .

وفي التحقيقات أقر الجاني بما نسب إليه وعثر على بعض المسروقات بحوزته تتمثل في جوالات ومبالغ مالية ، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية وإذاعة الحجز .