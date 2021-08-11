أمانة مؤتمر حضرموت الجامع تطلع على أنشطة دائرة المرأة ومشاركة قيادية في لقاء عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلعت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع اليوم على خطة دائرة المرأة والأنشطة المُزمع تنفيذها خلال الأشهر المتبقية من هذا العام والمتضمنة برامج تلبي احتياجات النساء الحضرميات في مجالات التدريب والتأهيل والتطوير التنموي..



واستمعت الأمانة العامة بحضور النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ محمد عوض البسيري والأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ من رئيسة الدائرة الدكتورة إيمان اللحمدي، ومساعدة رئيسة الدائرة مسؤولة لجنة التدريب والتأهيل الاستاذة مدينة عدلان إلى شرح حول مجمل الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، وبينها تطوير مهارات الشرطة النسائية.

وتطرقتا إلى توجه الدائرة نحو تنفيذ أنشطة نوعية تخدم المرأة الحضرمية و استقطاب نساء مؤهلات ومن ذوات الخبرة والكفاءة، ليسهمن بدور في ذلك.

وخلال الإجتماع قدمت الأستاذة مدينة عدلان قدمت صورة موجزة عن مشاركتها مع مجموعة من النساء اليمنيات في لقاء نظمه مكتب المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية عمان من أجل إيجاد آليات تعزز من مشاركة المرأة في العملية التفاوضية وبناء السلام، وما أجرته من لقاءات ايضاحية مع مكتب المبعوث الأممي وممثلي البعثات الدولية عن مؤتمر حضرموت الجامع ومخرجاته.

وأشاد المجتمعون بحرص مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة الى اليمن ودعمه تمثيل المرأة في عمليات السلام، وإيجاد قنوات تواصل تعزز من حضورها السياسي ووصولها الى مراكز صنع القرار، والمشاركة في اي مفاوضات قادمة .

وحث النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الأمانة العامة على إعطاء أنشطة وبرامج دائرة المرأة ما تستحقه من اهتمام خلال المرحلة المقبلة، بما يمكنها من مضاعفة جهودها لخدمة المرأة الحضرمية.