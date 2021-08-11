البحسني يسلّم الوزير الارياني والوفد السعودي درع المنطقة وميداليات تحرير ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

احتضنت مدينة المكلا، اجتماعاً ضم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمّر الارياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وبحضور الوفد السعودي المرافق للوزير الارياني.



وتطرق المحافظ البحسني خلال اللقاء إلى المراحل التي مرّت بها مناطق ساحل حضرموت إبان سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها وما خلفته من تدمير ونهب لمقدرات وممتلكات المؤسسات والمرافق الحكومية، لتأتي عقب ذلك مرحلة التأسيس لقوات المنطقة العسكرية الثانية وإستحداث قوة بقرار من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتحرير المكلا وساحل حضرموت من القاعدة.

واشار محافظ حضرموت إلى الجهود التي بذلتها قيادتي السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية في سبيل إعادة بناء وتأهيل المؤسسات العسكرية والأمنية، وما تحقق من إنجازات كبيرة في القطاع العسكري والأمني وأبرزها كلية الشرطة بحضرموت.

واستعرض المحافظ معاناة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، الذين يبذلون قصارى جهودهم عقب عملية التحرير في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار، وتأخر رواتبهم الشهرية لنحو 7 أشهر، وانعكاسها سلباً على حياتهم المعيشية، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق المدنية.

ولفت المحافظ بأن برنامج النزولات الميدانية إلى عدد من الإنجازات التي تحققت للمحافظة في مختلف القطاعات كان مكثفاً، بهدف الإطلاع عن كثب ونقل كافة التفاصيل وما يعتمل في حضرموت إلى رئاسة الجمهورية.

وسلّم محافظ حضرموت، الوزير الارياني ميداليات التحرير، والوفد السعودي المرافق له درع المنطقة وميداليات التحرير، نظير جهودهم ودعمهم ومساندتهم لقوات المنطقة العسكرية الثانية في عملية تحرير المكلا وساحل حضرموت من قبضة التنظيمات الارهابية.