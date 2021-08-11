محافظ حضرموت يقف على ما يتعلق بمعيشة وحياة المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، اجتماعاً ضم عدد من وكلاء المحافظة، ومديرو المكاتب التنفيذية والخدمية، لبحث جملة من المواضيع وخصوصاً ما يتعلق بمعيشة وحياة المواطنين.



وركّز اللقاء على القضايا الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطنين، وبحث سبل معالجتها، للتخفيف عنهم عناء المعيشة، نتيجة لتدهور العملة المحلية، وجرى مناقشة التدخلات الممكنة من قبل السلطة المحلية وفق إمكانياتها لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين.

وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة تعمل وفق استراتيجية، وبدأت بعقد لقاءات مع المكاتب والهيئات والجهات المختصة، للتباحث معها عن إيجاد حلول تخفف عن المواطنين وتحد من معاناتهم، إلى جانب الإشراف والرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية، واستعداد السلطة لدعم المخابز الخيرية، وتخصيص قرض إضافي لصندوق دعم الشباب لإفتتاح مخابز خيرية تقدم خدمات وفرص عمل للمواطنين.

وفيما يخص القطاعات الأخرى، نوه محافظ حضرموت بأهمية تحسين المنظر الجمالي والنمط المعماري لمدينة المكلا، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة والتشجير، وأعلن عن تكفّل السلطة بميزانية تشغيلية لعملية التشجير والتأهيل لشبكات الري، وكلّف بإنزال مناقصة لمشروع إعادة تأهيل مبنى إذاعة المكلا، ورفع مقترحات لتأهيل وصيانة خور المكلا وكورنيش المحضار، والبحث عن تمويل لإعادة تأهيل كورنيش الستين، إلى جانب إعادة تأهيل وصيانة الصالة الرياضية وتفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية.

وشدد المحافظ على مديرو المكاتب بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وتنفيذ كافة التكليفات كلاً حسب اختصاصه، وإنجاز المهام أولاً بأول والعمل على متابعتها مع رؤساء الأقسام في الإدارات