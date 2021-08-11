وفاة شيخ مشايخ قبيلة مراد الشيخ علي القبلي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، أمس الثلاثاء، الشيخ علي القبلي بن نمران المرادي، أحد أبرز مشايخ مأرب وشيخ مشايخ قبيلة "مراد".



وقالت مصادر محلية، إن "الشيخ القبلي المرادي توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض".



واعتبر سياسيون ومسؤولون وناشطون على مواقع التواصل، رحيل القبلي، خسارة كبيرة للوطن والجمهورية، وللقبيلة اليمنية، في رثاء واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



والشيخ القبلي المرادي كان يرأس تحالف قبائل محافظات "مأرب والجوف وشبوة والبيضاء" وله مواقف وطنية وإسهامات اجتماعية بارزة.

