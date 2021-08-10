شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام أنشطة المراكز الصيفية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز، اليوم، الأنشطة والفعاليات للمراكز الصيفية بالشراكة مع منظمة بلا حدود، باقامة ماراثون المراكز الصيفية.



وشارك في الماراثون 120 رياضياً من أندية الصقر و الطليعة والرشيد والأهلي ، حيث توج المتسابق حماده الدهي من نادي (الرشيد) بالمركز الأول في الماراثون، فيما حصل المتسابق أسامة الصياد من نادي (الأهلي) على المركز الثاني، وحصل المتسابق رامز عبدالسلام من نادي (الصقر) على المركز الثالث.