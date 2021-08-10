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نائب الرئيس يعزي في وفاة مدير أمن عدن الأسبق اللواء صادق حيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير أمن محافظة عدن الأسبق اللواء صادق حيد، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، وكفاءته العملية والإدارية..معبراً عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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