الإمداد الدوائي يرفد عدداً من الجهات بالأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضحت مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن البرنامج زود كلاً من المركز الوطني لعلاج الأورام بعدن، ومستشفى الأمراض النفسية بعدن وحراسة المنشآت، بالأدوية والكمامات والمستلزمات الطبية.

رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عدداً من المستشفيات والمراكز العلاجية بالأدوية المستلزمات الطبية المتنوعة.

محمد يوسف

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