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الإمداد الدوائي يرفد عدداً من الجهات بالأدوية والمستلزمات الطبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

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رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عدداً من المستشفيات والمراكز العلاجية بالأدوية المستلزمات الطبية المتنوعة.

 

وأوضحت مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن البرنامج زود كلاً من المركز الوطني لعلاج الأورام بعدن، ومستشفى الأمراض النفسية بعدن وحراسة المنشآت، بالأدوية والكمامات والمستلزمات الطبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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