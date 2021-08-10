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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمداد الدوائي يرفد عدداً من الجهات بالأدوية والمستلزمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عدداً من المستشفيات والمراكز العلاجية بالأدوية المستلزمات الطبية المتنوعة.
وأوضحت مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن البرنامج زود كلاً من المركز الوطني لعلاج الأورام بعدن، ومستشفى الأمراض النفسية بعدن وحراسة المنشآت، بالأدوية والكمامات والمستلزمات الطبية.