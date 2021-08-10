افتتاح مدرسة الشهداء بمحافظة أبين بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة أبين عبدالعزيز الحمزة، اليوم، مدرسة الشهداء بمديرية لودر، والتي نفذتها مؤسسة التواصل لتنمية الانسانية، بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .



وتتكون المدرسة التي يستفيذ منها 640 طالباً وطالبة، من 8 فصول تعليمية وإدارة وغرفة معلمين، اضافة الى تجهيز وتأثيث المدرسة بالطاولات والسبورات والمستلزمات التعليمية.

واكد وكيل محافظة أبين، على أهمية افتتاح المدرسة كرافد مهم في دعم استمرار العملية التعليمية في المديرية..لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافطة حريصة على اقامة مثل هذه المشاريع وتدعمها مادياً ومعنوياً نظراً لأهميتها في التقليل من كثافة الطلاب في الفصول الدراسية.

من جانبه اشار نائب مدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور عادل باعشن، الى أن دعم العملية التعليمية يعتبر أولوية في تدخلات الجمعية الكويتية في اليمن.