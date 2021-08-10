الجيش الوطني يحقق تقدماً جديداً في جبهة الكسارة غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حقق أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن المعارك التي خاضها أبطال الجيش والمقاومة انتهت بدحر المليشيا من عدّة مواقع في محيط "ملبودة" وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر " أن المليشيا تكبّدت خسائر في العتاد منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر، فيما استعاد أبطال الجيش عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.