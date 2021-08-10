وزارة التعليم العالي تكرم الجامعات والكليات الفائزة بجائزة انجاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم، الجامعات والكليات الفائزة بجائزة انجاز التي تأتي في اطار مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن الممول من مؤسسة العون للتنمية تحت اشراف الوزارة وتنفيذ شركة ماسة للاختبارات والاستشارات الدولية بالاردن .



وسلم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم، و المدير التنفيذي لمؤسسة العون الدكتور عبداللاه بن عثمان، جائزة المركز الاول لكلية التربية بجامعة عدن ومقدارها 5 ملايين ريال.

وحقق فريق رئاسة جامعة القران والعلوم الاسلامية، المركز الثاني بالجائزة المقدرة بـ 4 ملايين ريال ، فيما حاز فريق كلية التربية بجامعة تعز بالمركز الثالث بجائزة وقدرها 3 ملايين ريال .

واوضح المدير التنفيذي لمؤسسة العون، ان جائزة انجاز تمنح نهاية كل برنامج تدريبي لافضل تصميم للمشروع النهائي الخاص بالبرنامج التدريبي المنضوي في اطار مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن..مشيراً الى ان جائزة انجاز تهدف الى المساهمة في تعزيز مجتمع المعرفة لتحقيق معايير الاعتماد الاكاديمي، وتكريم المشاريع التي تسهم في احداث تغيير ايجابي في الجامعات والكليات .