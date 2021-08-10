شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة مدير امن عدن الأسبق اللواء صادق حيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير امن عدن الأسبق اللواء صادق حيد.
واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.