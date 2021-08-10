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مركز رتل القرآني يقيم حفلاً تكريمياً لـ 30 حافظاً لكتاب الله بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقام مركز رتل القرآني بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، حفلًا تكريمياً لثلاثين حافظًا ومجازًا أحدهم بالقراءات السبع، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين والفائزين في مسابقة رتل القرآنية.

واكد مدير مكتب الأوقاف والارشاد بمديرية المكلا عبدالله شيخان، أهمية الاهتمام بالدور القرآنية وتعليم وتربية النشئ تربية صالحة..مشيداً بدور مركز رتل القرآني، باعتباره مركزاً نموذجياً يحتذى به.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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