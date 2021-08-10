شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز رتل القرآني يقيم حفلاً تكريمياً لـ 30 حافظاً لكتاب الله بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقام مركز رتل القرآني بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، حفلًا تكريمياً لثلاثين حافظًا ومجازًا أحدهم بالقراءات السبع، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين والفائزين في مسابقة رتل القرآنية.

