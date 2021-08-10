إب.. وفاة شاب ونجاة 3 آخرين إثر انهيار للتربة بسبب الأمطار الغزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ إب

توفي شاب ونجا ثلاثة آخرون، في حادثة انهيار للتربة بمحافظة إب (وسط اليمن)، إثر هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.



وذكرت مصادر محلية، أن شابا يدعى "سلمان عبده مسعد"، توفي يوم أمس الاثنين، فيما نجا ثلاثة آخرون، جرّاء انهيار التربة الطينية عليهم في إحدى مزارع قرية الدخلة بمنطقة ميتم.

وأضافت المصادر، أن الضحية تعثر أسفل المرتفع، بينما نجا الثلاثة الآخرون.

واستعان الأهالي بجرافة لانتشال جثة الضحية من تحت أطنان التراب لتسليمها إلى ذويه.

هذا ويحذر مركز الأرصاد الجوي، جميع المواطنين من الانزلاقات الصخرية والترابية إثر استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة بين الغزيزة ومتوسطة الغزارة على معظم البلاد.