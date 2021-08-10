اجتماع في شبوة يناقش آليات تعزيز البرامج الصحية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع صحي بمحافظة شبوة، اليوم، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، آليات تعزيز البرامج الصحية وخطط نزولاتها الميدانية الى كافة مديريات المحافظة.



واستعرض الاجتماع، المؤشرات الاولية لنتائج عمل البرامج اثناء اجتياح المحافظة بالموجة الاولى والثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطبيعة انشطة البرامج الصحية الوقائية والخدمية والتوعوية المنفذة في مجالات الرعاية الصحية الاولوية والتحصين والاستجابة السريعة والترصد الوبائي والتثقيف الصحي.

وثمن الامين العام للمجلس المحلي، الجهود المبذولة في مساعدة المحافظة على مواجهة فيروس كورونا وتخطي مخاطر الموجة الاولى والثانية من الوباء..مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود الصحية والعمل على مراقبة الوضع الوبائي اولاً بأول.