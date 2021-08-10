جامعة إقليم سبأ تقر برنامجي توصيف اكاديمي للدراسات الاسلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اقر اليوم في جامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب، أعتماد برنامجي توصيف الدراسات الاسلامية تربية ومعلم صف في اطار الخطة الطارئة لاستكمال توصيف البرامج الاكاديمية بالجامعة في جميع التخصصات التطبيقية والانسانية للتوافق مع معايير الاعتماد الاكاديمي بوزارة التعليم العالي والاعتمادات الاكاديمية العالمية.



وفي الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، وضم عمادة كلية التربية والاداب والعلوم ورؤساء الاقسام في الكلية، اوضح رئيس مركز التطوير الاكاديمي الدكتور عمر ردمان، ان هذين البرنامجين اللذين جرى اقرارهما اليوم هما بداية انجاز لعدد 32 برنامجاً توصيفياً في مختلف التخصصات في كليات الجامعة الخمس والتي يعمل المركز مع الكليات لانجازها قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.

واشار الى، ان برامج التوصيف الاكاديمي تتم من خلال مسح كافة البرامج المماثلة في الجامعات العربية والاجنبية وموائمتها مع خصوصية الجامعة ووفقا للمعايير الدولية والوطنية للاعتماد الاكاديمي بهدف مواكبة التحديث والتطويرر في منظومة الجودة الاكاديمية في الجامعة وتطوير البرامج التعليمية بحيث تحقق مخرجات كفيلة بخدمة المجتمع وتلبي احتياجات التنمية وضبط جودة التعليم ومخرجاته في الجامعة طبقا لما هو معمول به عالميا.

ونوه الدكتور عمر، الى ان البرنامجين اللذين تم الانتهاء منهما في التوصيف الاكاديمي يتضمنان الرؤية والرسالة والاهداف ومخرجات التعليم والمقررات الدراسية واستراتيجيات التدريس الى جانب تسكين المخرجات على المقررات وخطة التحسين.

واشاد رئيس الجامعة، بالجهود المبذلة من قبل لجان التوصيف للاعتماد الاكاديمي ومركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بالجامعة..مشدداً على ضرورة ان تنجز بقية اللجان في مختلف التخصصات اعمالها باسرع وقت ممكن وفقاً للبرنامج الزمني المعد حتى بداية سبتمبر المقبل.

ولفت الدكتور القدسي، الى اهمية هذه البرامج التي يجري العمل فيها منذ عامين في تطوير الاداء الاكاديمي في الجامعة وتحسين المخرجات التعليمية والارتقاء بمستوى الثقة العالمية بمخرجات التعليم من هذه الجامعة الناشئة الى جانب تعزيز اسهامها في التنمية المحلية على مستوى المحافظة والوطن وجعلها من الصروح العلمية المتميزة والرائدة على المستوى الوطني والاقليمي..مؤكداً ان رئاسة الجامعة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لانجاز المهام والتوصيف لبقية التخصصات.

هذا وجرى في نهاية الاجتماع، تكريم اللجان العاملة في البرنامجين اللذين تم الانتهاء منهما تقديراً لجهودها الاستثنائية وسرعة الانجاز .