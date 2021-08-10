بدء برنامج بناء قدرات مأموري الضبط القضائي بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، برنامج بناء قدرات مأموري الضبط القضائي، والذي تنفذه منظمة شباب شبوة بالتعاون مع شركاء اليمن، في اطار مشروع التماسك المجتمعي والمصالحات المجتمعية.



ويشارك في البرنامج الذي يستمر اربعة أيام، 24 مشاركاً من كوادر النيابة العامة، والاجهزة الامنية، بهدف اكسابهم العديد من المعارف القانونية.

واوضح مشرف البرنامج، وكيل نيابة شرق المكلا القاضي رضوان الاحمدي، أن محاور البرنامج التدريبي يشمل طرق تنفيذ الاعمال الإجرائية الخاصة بالقبض والتفتيش والاستجواب، والاثار القانونية لمخالفة القواعد الإجرائية، وشروط تنفيذ أوامر القبض والقيام بالاعتقال والاحتجاز.

فيما أكد رئيس منظمة شباب شبوة المهندس احمد خيران، اهمية البرنامج في رفع قدرات مأموري الضبط القضائي..لافتا الى ضرورة الاحتكام للنظام والقانون، ومعاقبة وتجريم الخروج عليهما.