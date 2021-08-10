شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبور 24 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات اغاثية لعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت 24 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال يومي 7 - 8 من شهر اغسطس 2021م، تحمل على متنها 532 طنًا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات حجة، مأرب، حضرموت، عدن.



وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عن طريق المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.