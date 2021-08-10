اللجنة الأمنية في المهرة تناقش مستجدات الاوضاع الأمنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة في اجتماعها، اليوم، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، الأوضاع الأمنية بالمحافظة.



وأشاد المحافظ، بجهود الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، والتزامهم بتأدية المهام والواجبات المناطة بهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

واستعرض الاجتماع، خطط الأجهزة الأمنية والعسكرية، في محاربة آفة المخدرات والتي حققت نجاحاً كبيراً من خلال القبض على عدد من التجار ومروجي المخدرات ومداهمة أوكارهم في مختلف المديريات.