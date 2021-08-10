شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير الارياني يدعو رجال الاعمال اليمنيين والعرب للاستثمار في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، على سير الأعمال الإنشائية الجارية في المجمع السياحي لنادي الضباط بمنطقة خلف بمدينة المكلا.



واستمع الوزير الارياني والمحافظ البحسني، من مهندسي المشروع، إلى شرح مفصل حول سير العمل في مكونات المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 30045.4 متر مربع، ويشمل فندق سياحي (خمسة نجوم) وصالات أفراح تتسع لنحو 2500 شخص، ومبنى نادي الضباط، ومبنى رجال الأعمال، ومبنى مجمع المطاعم إضافة إلى الكافتيريا..مطلعين على الأعمال المنفذة ونسبة الإنجاز التي بلغت أكثر من 25 بالمائة في جميع المباني والفترة الزمنية المتوقعة لاستكمال المشروع.

ونقل الوزير الارياني، تحيات فخامة رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي للعاملين في المشروع والذي تقضي توجيهاته بالاهتمام بمشاريع البنية التحتية والتي تعود بالنفع على المواطنين وتوفر البيئة الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية..مشيداً بسرعة العمل في المجمع السياحي الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي ستتحقق لأبناء حضرموت والوطن، وكذا بالتصاميم الهندسية المتميزة، إلى جانب موقعه المتميز الذي يطل على البحر..مؤكدا أن المشروع سيعزز الجانب السياحي في حضرموت ويستقطب الزوار إليه من الداخل والخارج.

وثمن الارياني، الدور التنموي الواضح والكبير الذي تقوم به السلطة المحلية بقيادة المحافظ البحسني والذي يتجسد في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية والمهمة التي تعكس رؤية واعية وثاقبة للمستقبل.

من جانبه أوضح المحافظ البحسني، أن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع الاقتصادية والسياحية التي ستخدم البنية التحتية للمحافظة والمؤسستين العسكرية والأمنية، وسيكون بمثابة المتنفس للضباط والصف والجنود وعائلاتهم، وسيخدم رجال الأعمال وعامة المواطنين عبر الاقسام السياحية والترفيهية للمشروع.

الى ذلك، زار الوزير الارياني، والمحافظ البحسني، شركة الريان لصوامع ومطاحن الغلال بمدينة المكلا، الذي تبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع قيد الانشاء، مبلغ 7 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ كلفة التشغيل 6 مليون دولار.

واستمع الارياني والبحسني من القائمين على المشروع على مقوماته، حيث تشمل المرحلة الأولى 4 صوامع غلال ومطاحن، ستسهم في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، فيما سيتم تشييد مصنع المكرونة في المرحلة الثانية بكلفة 5 مليون دولار.

ودعا الوزير الارياني رجال الاعمال اليمنيين والعرب للاستثمار في محافظة حضرموت التي تنعم بالامن والاستقرار وتدور فيها عجلة التنمية بوتيرة متسارعة ويحظى فيها المستثمر بامتيازات ورعاية واهتمام خاص.

كما زار الارياني والبحسني، مشروع مجمع المخلافي الصناعي التجاري في مدينة المكلا، واطلعا على مكونات المشروع الذي يضم ثلاجة مركزية لحفظ المواد الغذائية سعتها 7 الف طن وأخرى بسعة 5 الف طن، بتكلفة 10 مليون دولار، واستمعا إلى شرح عن خدمات المشروع الذي يستوعب 250 عاملاً، ويقدم خدماته الاقتصادية لشريحة كبيرة من المواطنين.

وفي إطار زيارته لمحافظة حضرموت، زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت، ضريح الجندي المجهول بالنصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت، وجرى خلال الزيارة قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء من الجنود الذين قدموا أرواحهم فداء في سبيل تحرير ساحل حضرموت من قبضة التنظيمات الارهابية وأن ينعم المواطن بالأمن والأمان والاستقرار.

واستمع الوزير الارياني، من محافظ حضرموت، إلى شرح حول فكرة التصميم الذي يتقدمه مجسم الحصن بشكل منحوت أوسطه جندي حاملاً سلاحه، وتشكيل الجندي بعمودين متكئ كلاً منهما على الآخر تجسيداً لواحدية حضرموت، إلى جانب العمودان الخلفيان اللذان يشكلان قوس النصر الذي يحتضن الجند، وإكتساء لون الضريح باللون الأسود في دلالة على الحزن والفقد.

وأوضح المحافظ البحسني، أن قيادة السلطة في المحافظة بصدد بدء أعمال المرحلة الثانية لمشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت، من خلال توسعة المشروع.