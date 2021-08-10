تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الإثنين.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 4 حالات من مديرية المكلا :

الحالة 1 لانثى تبلغ من العمر 32 عام

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 27 عام

الحالة 3 لانثى تبلغ من العمر 72 عام

الحالة 4 لانثى تبلغ من العمر 46 عام

لا توجد حالات وفاة جديدة

الحالات النشطة 28 حالة نشطة

24 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

4 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا