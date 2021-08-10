شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات خاصة بريطانية تصل المهرة بعد الهجوم على ناقلة "ميرسر ستريت" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت فرقة من القوات الخاصة البريطانية إلى اليمن لتعقب المسلحين الذين "يقفون وراء الهجوم" بطائرة دون طيار على سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك".



ووفقا لصحيفة "اكسرس" البريطانية، فإن 40 جنديا من القوات الخاصة البريطانية وصلوا أمس الأحد إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة شرق اليمن مشيرة إلى أن الفرقة تضم وحدة خاصة في الحرب الإلكترونية متخصصة يمكنها التنصت على الاتصالات.

هذا وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس قبل الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني وكانت إسرائيل قد اتهمت إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم.