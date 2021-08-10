القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع يؤكد أهمية دور مكاتب المديريات خلال المرحلة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد القائم بأعمال الامين لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم نصيب العامري أهمية دور مكاتب الهيئات التنفيذية في المديريات خلال المرحلة المقبلة من خلال قيامها بمهام وأنشطة تنسجم مع متطلبات المجتمع وتتعاطى مع قضاياه و تحقق مصلحته، وتحافظ على وئامه وسلامه الاجتماعي، داعيًا جميع المكاتب إلى خلق علاقة وثيقة مع المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته ، ومساندة السلطات المحلية في أداء واجباتها تجاه خدمات المواطنين وقضاياهم المعيشية.



وناقش القائم بأعمال الأمين العام، اليوم، مع رئيس مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديرية حجر الأستاذ صالح باداؤود ، بحضور عضو هيئة الرئاسة رئيس الدائرة السياسية الأستاذ محمد عبدالله الحامد والأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ المواضيع المتعلقة بعمل ومهام المكتب، وترتيب أوضاعه واستيعاب مقترحات الارتقاء بدوره حسب معايير التأثير والتنوع الاجتماعي والبدء الفعلي في تنفيذ خططه وانشطته وتوفير متطلباتها.

وأشار القاضي العامري إلى أن خطط وبرامج الهيئة التنفيذية بمديرية حجر، يتوجب ان توضع حسب احتياجات الأنشطة وخاصة منها الشبابية بما من شأنه تحقيق استفادة أوسع وأن تكون هذه الخطط قابلة للتنفيذ، وتستوعب ما تضمنته قرارات ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع.