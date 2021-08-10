نائب الرئيس يطلع على جهود تحسين القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، للاطلاع على الجهود المبذولة في مواجهة موجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وجهود تحسين الأداء وتوفير الخدمات الصحية.



واستمع نائب الرئيس، خلال اللقاء، إلى تقرير موجز عن الوضع الصحي في عموم محافظات الجمهورية وجهود مكافحة جائحة كورونا..مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الإطار وتزويد المنشآت الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار نائب الرئيس، إلى أهمية دور الوزارة في الاهتمام بالجرحى الأبطال من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورعايتهم وتسهيل مراحل تلقيهم العناية الطبية المختلفة بما يتناسب مع أدوارهم البطولية الخالدة في الذود عن الوطن ومكتسباته..مؤكداً على أهمية التنسيق مع الجهات الداعمة الإنسانية والقطاعات الصحية في الدول الصديقة والشقيقة، بما يساهم في تطوير العمل الصحي في بلادنا.

من جانبه تطرق وزير الصحة، إلى جهود الوزارة في مراحل التحصين ضد كورونا ومستوى التنسيق مع الداعمين والجهات المانحة..مؤكداً إعطاء الاهتمام والأولوية للأبطال الجرحى وبذل قصارى الجهد في بناء وتطوير البنية الصحية بما يتواكب مع الاحتياج القائم ومع التطور في هذا الجانب.